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Ramiz Kaan OKTAR- Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya) (DHA)
Haber Giriş: 20.12.2020 - 13:52 | Son Güncelleme:

Sakarya'da 150 jandarmayla suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

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Sakarya'da 150 jandarmayla suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 150 jandarmanın katılımıyla organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sabah saatlerinde 150 jandarmanın katılımıyla operasyon düzenledi.

Akyazı Vakıf Mahallesi’nde ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurma’ ve ‘örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma’ suçlarından uzun süredir takipte olan 11 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; 6 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 1 kilo 20 gram uyuşturucu madde, 18 uyarıcı hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 66 bin 595 TL, 2 bilgisayar, 2 tablet, 33 cep telefonu ve 8 bıçak ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Sakaryada 150 jandarmayla suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

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