Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademik personel alacak! İşte başvuru şartları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çılgın Sayısal Lotoda çekiliş heyecanı Sonuçlar ve çekiliş canlı yayını millipiyangoonline.comdaÇılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı! Sonuçlar ve çekiliş canlı yayını millipiyangoonline.com'da!#ÇILGIN SAYISAL LOTO
Şans Topunda çekiliş heyecanı Sonuçlar ve çekiliş canlı yayını millipiyangoonline.comdaŞans Topu'nda çekiliş heyecanı! Sonuçlar ve çekiliş canlı yayını millipiyangoonline.com'da!#Şans Topu
Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştüBakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü#Dışişleri Bakanı
Bazı Aşklar Yenik BaşlarBazı Aşklar Yenik Başlar#Özgür Aras
Bakan Varan: Geleceği yakalamanın derdindeyizBakan Varan: Geleceği yakalamanın derdindeyiz#TEKNOFEST 2021
Trumptan öz yeğenine 100 milyon dolarlık tazminat davasıTrump'tan öz yeğenine 100 milyon dolarlık tazminat davası!#Donald Trump
Rıza Çalımbay, Sivasspor taraftarından destek istiyorRıza Çalımbay, Sivasspor taraftarından destek istiyor#Sivasspor
Son dakika: Beşiktaştan sert açıklama Balotelli, hakem ve Rosiere kırmızı kart...Son dakika: Beşiktaş'tan sert açıklama! Balotelli, hakem ve Rosier'e kırmızı kart...#Beşiktaş
Çin, kömür yakıtlı enerji projelerini desteklemeyecekÇin, kömür yakıtlı enerji projelerini desteklemeyecek#Küresel Emisyon
Ünlü oyuncu Uma Thurma hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmazÜnlü oyuncu Uma Thurma hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz#Uma Thurman
HABERLERGündem Haberleri

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademik personel alacak! İşte başvuru şartları

#Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi#Akademisyen Alımı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademik personel alacak İşte başvuru şartları

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ), 31 akademik personel alınacağı duyuruldu. Bu kapsamda söz konusu yerler için 4'er profesör ve öğretim görevlisi, 6 araştırma görevlisi, 8 doktor öğretim üyesi ve 9 doçent alınacağı bildirildi. İşte, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademik personel alımının detayları...

Haberin Devamı

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Teknoloji, Turizm, Uygulamalı Bilimler ve Ziraat Fakülteleri ile Akyazı Sağlık Hizmetleri, Arifiye, Geyve, Hendek, Kaynarca Seyfettin Selim, Pamukova, Sakarya ve Sapanca Meslek Yüksekokulları'nda görev yapacak akademik personel alımı için ilana çıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecek. Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları içinse 6 Ekim Çarşamba gününe kadar başvurular alınarak 18 Ekim Pazartesi günü ön değerlendirmeyi geçen adaylar arasında giriş sınavları gerçekleştirilecek. Başvuru süreci ve sonuçlar, 'https://ilan.subu.edu.tr/' adresinden takip edilebilecek."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi#Akademisyen Alımı