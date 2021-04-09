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Haber Giriş: 09.04.2021 - 04:26 | Son Güncelleme:

Sakarya Posta Kodu kaçtır? Sakarya ili ve ilçelerinin Posta Kodları

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Sakarya Posta Kodu kaçtır? Sakarya ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları illere göre farklılaşan numaralardır. Bu numaralar 5 sayıdan oluşur ve il ilçe farklılığına göre değişir. Sakarya ilinin ve Sakarya ilindeki ilçelerin posta kodları nelerdir? İşte, merak edilen bütün detaylar.

Posta kodları 5 haneli numaralardır. Bu numaralarda bulunan ilk 2 rakam hangi il olduğunu, son 3 rakam ise hangi ilçe olduğunu gösterir. Bu şekilde taşımacılık hizmetleri kolay bir şekilde gerçekleştirilmiş olur.

 Sakarya İli Posta Kodu

 Posta kodları ülkemizdeki her il ve her ilin ilçesi için özelleşmiş numaralardır. Bazı büyük illerimizde posta kodları aynı ilçedeki farklı bölgelere göre de özelleşir. Sakarya ilinin plaka kodu 54'tür. Bu sayı aynı zamanda Sakarya ilimizin posta kodunu da belirtir. Sakarya ilinin posta kodu 54000 olarak geçer.

 Sakarya İli İlçelerinin Posta Kodları

 Sakarya ilinde bulunan 16 ilçenin her birinin posta kodu bir diğerinden farklıdır. Bu ilçelere bağlı olan mahallelerin posta kodları da bağlı oldukları ilçe posta kodu ile aynı olur. Sakarya ilçelerinin posta kodları il kodu olan "54" sayısının yanına 3 basamaklı ilçe kodunun getirilmesi ile oluşturulur.

 Adapazarı - 54100

 Akyazı - 54400

 Arifiye - 54580

 Erenler - 54200

 Ferizli - 54110

 Geyve - 54950

 Hendek - 54300

 Karapürçek - 54430

 Karasu - 54500

 Kaynarca - 54650

 Kocaali - 54800

 Pamukova - 54900

 Sapanca - 54600

 Serdivan - 54055

 Söğütlü - 54160

 Taraklı - 54750

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