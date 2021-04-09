Sakarya Posta Kodu kaçtır? Sakarya ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodları illere göre farklılaşan numaralardır. Bu numaralar 5 sayıdan oluşur ve il ilçe farklılığına göre değişir. Sakarya ilinin ve Sakarya ilindeki ilçelerin posta kodları nelerdir? İşte, merak edilen bütün detaylar.
Posta kodları 5 haneli numaralardır. Bu numaralarda bulunan ilk 2 rakam hangi il olduğunu, son 3 rakam ise hangi ilçe olduğunu gösterir. Bu şekilde taşımacılık hizmetleri kolay bir şekilde gerçekleştirilmiş olur.
Sakarya İli Posta Kodu
Posta kodları ülkemizdeki her il ve her ilin ilçesi için özelleşmiş numaralardır. Bazı büyük illerimizde posta kodları aynı ilçedeki farklı bölgelere göre de özelleşir. Sakarya ilinin plaka kodu 54'tür. Bu sayı aynı zamanda Sakarya ilimizin posta kodunu da belirtir. Sakarya ilinin posta kodu 54000 olarak geçer.
Sakarya İli İlçelerinin Posta Kodları
Sakarya ilinde bulunan 16 ilçenin her birinin posta kodu bir diğerinden farklıdır. Bu ilçelere bağlı olan mahallelerin posta kodları da bağlı oldukları ilçe posta kodu ile aynı olur. Sakarya ilçelerinin posta kodları il kodu olan "54" sayısının yanına 3 basamaklı ilçe kodunun getirilmesi ile oluşturulur.
Adapazarı - 54100
Akyazı - 54400
Arifiye - 54580
Erenler - 54200
Ferizli - 54110
Geyve - 54950
Hendek - 54300
Karapürçek - 54430
Karasu - 54500
Kaynarca - 54650
Kocaali - 54800
Pamukova - 54900
Sapanca - 54600
Serdivan - 54055
Söğütlü - 54160
Taraklı - 54750
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