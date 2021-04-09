Sakarya Posta Kodu kaçtır? Sakarya ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları 5 haneli numaralardır. Bu numaralarda bulunan ilk 2 rakam hangi il olduğunu, son 3 rakam ise hangi ilçe olduğunu gösterir. Bu şekilde taşımacılık hizmetleri kolay bir şekilde gerçekleştirilmiş olur.

Sakarya İli Posta Kodu

Posta kodları ülkemizdeki her il ve her ilin ilçesi için özelleşmiş numaralardır. Bazı büyük illerimizde posta kodları aynı ilçedeki farklı bölgelere göre de özelleşir. Sakarya ilinin plaka kodu 54'tür. Bu sayı aynı zamanda Sakarya ilimizin posta kodunu da belirtir. Sakarya ilinin posta kodu 54000 olarak geçer.

Sakarya İli İlçelerinin Posta Kodları

Sakarya ilinde bulunan 16 ilçenin her birinin posta kodu bir diğerinden farklıdır. Bu ilçelere bağlı olan mahallelerin posta kodları da bağlı oldukları ilçe posta kodu ile aynı olur. Sakarya ilçelerinin posta kodları il kodu olan "54" sayısının yanına 3 basamaklı ilçe kodunun getirilmesi ile oluşturulur.

Adapazarı - 54100

Akyazı - 54400

Arifiye - 54580

Erenler - 54200

Ferizli - 54110

Geyve - 54950

Hendek - 54300

Karapürçek - 54430

Karasu - 54500

Kaynarca - 54650

Kocaali - 54800

Pamukova - 54900

Sapanca - 54600

Serdivan - 54055

Söğütlü - 54160

Taraklı - 54750

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