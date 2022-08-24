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Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerine selamlama uçuşu

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#MSB#Sakarya Meydan Muharebesi#Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerine selamlama uçuşu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 15:08

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yılı nedeniyle savaşın yapıldığı bölge ve şehitlik üzerinde selamlama uçuşu yapıldı.

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Ankara'da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın jetleri Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yılı nedeniyle havalandı. Jetler savaşın yapıldığı Polatlı ilçesine uçtu. Pilotlar, kanlı çarpışmalarının yaşandığı tepeler ile Sakarya Şehitlik Anıtı ve Müzesi'nin üzerinden geçerken savaş uçaklarıyla manevra yaparak selam verdi.

Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerine selamlama uçuşu

MSB'den yapılan açıklamada, "Asil milletimizin bağımsızlık mücadelesinde kırılma noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümünde Hava Kuvvetlerimiz tarafından selamlama uçuşu gerçekleştirildi" denildi.

Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerine selamlama uçuşu

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#MSB#Sakarya Meydan Muharebesi#Hava Kuvvetleri Komutanlığı

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