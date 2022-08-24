Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerine selamlama uçuşu

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Ankara'da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın jetleri Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yılı nedeniyle havalandı. Jetler savaşın yapıldığı Polatlı ilçesine uçtu. Pilotlar, kanlı çarpışmalarının yaşandığı tepeler ile Sakarya Şehitlik Anıtı ve Müzesi'nin üzerinden geçerken savaş uçaklarıyla manevra yaparak selam verdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Asil milletimizin bağımsızlık mücadelesinde kırılma noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümünde Hava Kuvvetlerimiz tarafından selamlama uçuşu gerçekleştirildi" denildi.