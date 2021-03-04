Sakarya, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" başladı

Kovid-19 risk haritasında "kırmızı" kategoride yer Sakarya'da, Vali Çetin Oktay Kaldırım koordinesinde kent genelinde denetim gerçekleştiriliyor.

Kolluk kuvvetleri ile zabıta ekipleri, salgının önlenmesi ve bulaş riskinin azaltılması amacıyla iş yerleri ve pazarları denetliyor, vatandaşlar ile esnafı önlemlere uyulması konusunda uyarıyor.

Öte yandan, trafik ekipleri yol kontrol noktalarında tedbir denetimi yaparak, sürücü ve yolculara salgınla ilgili uyulması gereken kuralları hatırlatıyor.

DÜZCE VALİSİ ATAY, KURALLARA UYMAYA DEVAM EDİLMESİNİ İSTEDİ

Düzce'de İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak'taki iş yerlerinde alınan tedbirleri denetleyen Vali Cevdet Atay, esnafa kurallar konusunda uyarılarda bulundu.

Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak için denetimleri sıkı şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Dinamik denetim modelinin uygulandığı bir dönemin yaşandığını belirten Atay, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1133 denetim elemanımızla vali yardımcılarımız, daire müdürlerimizin başkanlığında ilimizin tamamı denetleniyor. Amacımız yeni belirlenen kurallara tüm vatandaşlarımızın üst düzeyde uymasını sağlamak. Gördüğümüz kadarıyla esnaf arkadaşlarımız tedbirlerini alıyor. Eksik olanlar da tedbirlerini alacak. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen kurallara uymaya devam edelim. Kötü sonuçlarla karşı karşıya kalmayalım. Her şey bizim elimizde." Vali Atay, Düzce'de son üç haftada yaşanan vaka artışlarına ilişkin soruyu, "Bütün mesele kurallara uymaktan geçiyor. Maske takıp mesafeli durursak, bir de kapalı alanlarda uzun süre kalmamaya özen gösterirsek o rakamlar mutlaka aşağıya düşecektir. Buna inanıyorum." şeklinde yanıtladı.

Atay, kente "yüksek riskli" komşu illerden geliş gidişlerin sorulması üzerine de "Şu an herhangi bir sınırlama yok. Dikkat etmemiz lazım. Her şeyin başı dikkat." dedi.

Denetimlerde, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile diğer ilgililer de yer aldı.

BARTIN VALİSİ GÜNER, VATANDAŞLARA DİKKATLİ OLMALARI UYARISINDA BULUNDU

Bartın Valisi Sinan Güner, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş eşliğinde kent merkezinde iş yerlerini denetledi.

İş yerlerinde Kovid-19 hakkında uyulması gereken tedbirlerin yazıldığı afişlerin yer alıp almadığını kontrol eden Güner, esnaftan bunların görünür yerlere asılmasını istedi.

Vali Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde bin kişiyle etkin denetim programına başladıklarını ve bunun her gün süreceğini söyledi.

Bartın'ın "orta riskli" kategoride yer aldığını hatırlatan Güner, "Bunu devam ettirmemiz lazım. Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, mottomuz, birlikte başaracağız. Sahadaki denetimlerimizle kuralların uygulanmasını sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın hayatlarının her alanında dikkatli olmalarını istiyorum. Mutant virüs dönemindeyiz. Bununla ilgili tedbirleri de uyguluyoruz ama her şeyin başı maske, mesafe, temizlik. Hep birlikte üstesinden gelelim inşallah." diye konuştu.

ZONGULDAK VALİSİ TUTULMAZ, VİRÜSLE MÜCADELEDE HERKESE SORUMLULUK DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Zonguldak'ta kent merkezindeki iş yeri denetimlerine katılan Vali Mustafa Tutulmaz, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Bir restorandaki 65 yaş üzerindeki iki vatandaşın aşı yaptırmadığını öğrenen Tutulmaz, beraberindeki İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner'den vatandaşlara yardımcı olmasını ve randevu alınmasını istedi.

Vali Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni bir döneme geçtiklerini ve denetimleri daha dinamik hale getireceklerini belirtti.

Herkese sorumluluk düştüğünü vurgulayan Tutulmaz, "Halkımızın her kesimi bu işin bir yanı, takipçisi olacak çünkü mağduriyeti yaşayan hepimiz oluyoruz." dedi.

Tutulmaz, kentin "yüksek riskli" kategoride yer aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz konumu kabul etmemiz mümkün değil. Hedefimiz riskin en az olduğu yerler arasında olmak. Ancak bunun bir bedeli var. Bu bedel de son derece dikkatli ve kararlı hareket etmek. Ama bunu elde edemiyorsak 'sarı'da olmaya çalışalım. Bunu da elde edemiyorsak en kötü ihtimalle bulunduğumuz yeri koruyalım çünkü bunun bir üstü kırmızı illerdir. Yükselme eğilimi var. Önümüzdeki süreçte böyle devam ederse kırmızıya doğru yaklaşıyoruz."

Vali Tutulmaz, mutant virüsün kentte de görüldüğünü, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Denetimlere, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gönen Süslü ve Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz da katıldı.

Polisin anonslarla vatandaşlara uyarıda bulunduğu kentte, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık ile Tarım ve Orman müdürlükleri ekipleri de sorumluluk sahalarındaki denetimlerini sürdürüyor.