MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Şaka yaptım' dedi ama kurtulamadı... Tutuklandı!
GeriGündem 'Şaka yaptım' dedi ama kurtulamadı... Tutuklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Burcu MUTLU - DHA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 12:40,Son Güncelleme:

'Şaka yaptım' dedi ama kurtulamadı... Tutuklandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Şaka yaptım' dedi ama kurtulamadı... Tutuklandı!
Abone Olgoogle-news

Antalya'nın Alanya ilçesinde oturduğu sitenin güvenlik görevlileriyle tartışırken tabanca çıkartan Koray Altıntaş (31), gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinde şaka yapmak için silah çıkardığını söyleyen Altıntaş, tutuklandı.

Olay, çarşamba günü Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi.

Site sakini Koray Altıntaş, gürültü yaptığı gerekçesiyle sitenin güvenlik görevleri tarafından uyarınca tartışma çıktı. Bu sırada Altıntaş, tabanca çıkardı. Kendilerine silah çekilen güvenlik görevlileri polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, Koray Altıntaş'ı gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan Koray Altıntaş, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde, şaka yapmak amacıyla silah çektiğini söyleyen Altıntaş, çıkarıldığı Alanya Sulh Hakimliği'nce 'silahla tehdit' suçundan tutuklanarak, Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle