Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, orucu bozan veya tehlikeye sokan durumları araştırıyor. Diyanet’in “sahurda ezan bitene kadar yemek yenilebilir mi? sorusuna verdiği yanıtı derledik:

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.