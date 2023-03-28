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Sahte vali hesabıyla okul tatili

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#Şanlıurfa#Salih Ayhan#Sahte Vali
Sahte vali hesabıyla okul tatili
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 07:00

Şanlıurfa’da etkili olan sağanak yağışın ardından, Vali Salih Ayhan adına açılan sahte Twitter hesabından kentte okulların tatil edildiği paylaşımı yapıldı.

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Mesajda “İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 27 Mart’ta 1 gün ara verildi. Kamukurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacak” denildi. Paylaşımın fark edilmesiyle bir saat sonra açıklama yapan Vali Salih Ayhan, okullarda eğitimin devam edeceğini, sahte beyanlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.

FOTOMONTAJ

Vali Ayhan, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı duyuruda, “Yapılan sahte duyurulara değerli hemşerilerimizin itibar etmemelerini rica ediyorum. İlimizdeki tüm okullarda eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecek. Bu şekilde sahte beyanlarda bulunanlar hakkında yasal işlemler yapılacak” dedi. Şanlıurfa Valiliği ise okulların tatil edilmesiyle ilgili yapılan paylaşımdaki fotoğrafların fotomontajlı olduğunu belirtti.

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Sahte vali hesabıyla okul tatili

 

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#Şanlıurfa#Salih Ayhan#Sahte Vali

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