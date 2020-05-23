'Sahte seyahat belgesi' denemesinin sonu kötü bitti

Amasya'da yol kontrolü yapan polis ekipleri, içerisinde G.U. ve V.U.’nun bulunduğu otomobili durdurdu. İstanbul'dan Ordu'ya gittikleri öğrenilen iki kişinin 'seyahat izin belgesi' kontrol edildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde seyahat izin belgelerinin sahte olduğu saptanan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Kentte gerçekleştirilen uygulamalarda ise sokağa çıkma yasaklarını ihlal eden 52 kişiye de para cezası uygulandı.