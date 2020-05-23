MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Sahte seyahat belgesi' denemesinin sonu kötü bitti
GeriGündem 'Sahte seyahat belgesi' denemesinin sonu kötü bitti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 23.05.2020 - 19:47,Son Güncelleme:

'Sahte seyahat belgesi' denemesinin sonu kötü bitti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Sahte seyahat belgesi' denemesinin sonu kötü bitti
Abone Olgoogle-news

İstanbul'da düzenledikleri 'sahte seyahat belgesi' ile Ordu'ya gitmek üzere yola çıkan çalışan 2 kişi, Amasya'da polisin uygulaması sırasında yakalandı.

Amasya'da yol kontrolü yapan polis ekipleri, içerisinde G.U. ve V.U.’nun bulunduğu otomobili durdurdu. İstanbul'dan Ordu'ya gittikleri öğrenilen iki kişinin 'seyahat izin belgesi' kontrol edildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde seyahat izin belgelerinin sahte olduğu saptanan 2 kişi hakkında  yasal işlem başlatıldı. Kentte gerçekleştirilen uygulamalarda ise sokağa çıkma yasaklarını ihlal eden 52 kişiye de para cezası uygulandı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle