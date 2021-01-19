MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSahte parayla alışveriş yapan Gürcü kadın, yakalandı
GeriGündem Sahte parayla alışveriş yapan Gürcü kadın, yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Sahte parayla alışveriş yapan Gürcü kadın, yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sahte parayla alışveriş yapan Gürcü kadın, yakalandı
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinden sahte dolarla alışveriş yapan Gürcüstan uyruklu Vika C., iş yerinin diğer şubesinden aynı yöntemle alışveriş yapmak isterken yakalandı. İş yeri sahibi Yusuf Kendirci, "50 dolar zararımız var, bir 150 dolar daha olacaktı ama uyandık" dedi.

Sahte parayla alışveriş yapan Gürcü kadın, yakalandı
Manavgat'ın Aşağı Hisar Mahallesi'nde Yusuf Kendirci'nin işlettiği kuruyemiş dükkanında alışveriş yapan Gürcistan uyruklu Vika C., aldığı ürünlerin parasını dolarla ödedi. Kadın ayrıldıktan sonra parayı kontrol eden Yusuf Kendirci, sahte olduğunu anladı. Bir süre sonra aynı iş yerinin diğer şubesine giden Vika C.'yi fark eden Yusuf Kendirci, kadını oyalayıp, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekibi tarafından gözaltına alınan Vika C.'nin öncesinde de bazı iş yerlerine giderek sahte dolarla alışveriş yaptığı ve bir döviz bürosunda para bozdurmaya çalıştığı belirlendi. Vika C.'nin üzerinde sahte 50'lik banknotlar olmak üzere toplam 250 dolar ele geçirildi. İş yeri sahibi Yusuf Kendirci, Vika C. hakkında şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Vika C.'nin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı, ancak sahte dolarla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yusuf Kendirci, şikayetçi olduklarını belirterek, "Diğer dükkandan 80 liralık alışveriş yaptı, 50 dolar verdi. 50 doların üstünü ödedik, dolar sahte çıktı. Daha sonra telefondan şahsın bana fotoğrafı geldi. Baktım şahıs tekrar bizim dükkana geldi, alışveriş yapmaya, oyaladık, polisi aradık. Polis hemen geldi, yardımcı oldu. 50 dolar zararımız var, bir 150 dolar daha olacaktı ama uyandık" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle