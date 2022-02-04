Sahte para operasyonu! Şebeke çökertildi: 11 kişi yakalandı

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İstanbul ve Tokat’ta sahte para dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, ATM’lerdeki hesaplarına yüklü miktarda sahte dolar yatırdıktan sonra başka ATM’lere giderek bu paraların gerçeğini çeken şebeke çökertildi. Baskınlarda aranan şebeke üyesi 13 kişiden 11’i yakalandı.
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Sahte dolarları banka yoluyla piyasaya sürdüğü tespit edilen şüphelilere İstanbul merkezli 2 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el kondu. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.