Sahte para operasyonu! Şebeke çökertildi: 11 kişi yakalandı

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Sahte dolarları banka yoluyla piyasaya sürdüğü tespit edilen şüphelilere İstanbul merkezli 2 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el kondu. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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