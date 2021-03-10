Sahte para ile cep telefonu satın alan şüpheli yakalandı

Kentte yaşayan Mustafa Yüksel, cep telefonunu satmak için internete ilan verdi. Yüksel ile internet üzerinden irtibata geçen Emre A., cep telefonunu 1750 TL’ye almak üzere anlaştı. Emre A. ile yol üzerinde buluşan Yüksel, 1750 TL’yi alıp, cep telefonunu verdi. Daha sonra alışveriş yapmak için markete giden Yüksel, cep telefonu satışından aldığı paranın 100 lirasını iş yeri sahibine verdi. Market sahibinin paranın sahte olduğunu söylemesi üzerine, Emre A.’dan aldığı paraları kontrol eden Yüksel, seri numaralarının aynı olduğunu görünce dolandırıldığını anladı.

ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği’ne giden Mustafa Yüksel, şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Yüksel’in, Emre A.’dan aldığı paraları kontrol eden polis, 17 adet 100 TL’lik banknotun sahte olduğunu, sadece 50 liranın gerçek olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Emre A.’yı çalıştığı iş yerinde yakaladı. Şüphelinin evinde arama yapan polis, 100 TL’lik sahte banknot, sahte çeyrek altın ve Yüksel’in cep telefonunu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre A., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Yüksel’in cep telefonu ise teslim edildi.