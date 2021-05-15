Sahte MİT’çi yakalandı

M.D.’ye suça karıştığını söyledi, evde bulunan para ve altınları hazırlayarak kendisine teslim etmesi talimatını verdi. G.F., bu konuşmadan bir süre sonra da yaşlı kadının evine gitti.

Yaşlı kadın MİT’çi olduğunu düşündüğü G.F.’ye evde bulunan çok sayıda ziynet eşyası, 195 bin lira ve 20 bin doları verdi. G.F., altın ve paraları aldıktan sonra sakin tavırlarla apartmandan ayrıldı. M.D., yaşadıklarını bir yakınına anlattı. Yakını dolandırılmış olabileceğini söyledi. Yaşlı kadın hemen polisi arayarak yardım istedi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.D.’nin şikâyeti üzerine harekete geçti. Apartman ve bölgedeki kamera görüntüleri toplandı.

BU İLK DOLANDIRICILIĞI DEĞİLMİŞ

Ekipler, kamera görüntülerinden G.F.’nin kimliğini belirleyerek Şişli’de yaşadığı eve baskın düzenledi. G.F., gözaltına alındı. Yapılan incelemede, G.F.’nin daha önce yine Şişli’den aynı yöntemle S.G.K. adlı yaşlı bir kadını da dolandırdığı anlaşıldı. Emniyet’te, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla sorgulanan G.F. çıkarıldığı adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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