Sahte mimar olayında ikinci perde

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Sahte mezuniyet geçici belgesi hazırlayıp kendisini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu olarak tanıtan Avni Tekinaslan’la ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma genişletildi. Tekinaslan’ın şantiye şefi olarak görev yaptığı şirketlere Antalya Valiliği tarafından ‘yetersiz personel’ çalıştırdığı gerekçesiyle ceza kesildi. Ayrıca Tekinaslan’ın görev aldığı restorasyon projeleri de teknik incelemeye tabi tutularak mercek altına alındı.

‘NUMUNE ALINACAK’

Hürriyet’e konuşan resmi kaynaklar, soruşturma süreci ile ilgili şu bilgileri aktardı: “Sahte mimarın şantiye şefi olarak görev aldığı projeler yeniden inceleniyor. Ayrıca projelerde kullanılan malzemelerden de numuneler alınarak incelenecek. Eğer numune sonuçları teknik açıdan sıkıntılı çıkarsa yeniden ihale gerçekleştirilerek hatalar hızla düzeltilecek. Bu konularla ilgili de ayrıca suç duyurusunda bulunulacak. Sahte mimar Antalya dışında illerde de görev almış. Bu yüzden soruşturma sonuçları ve atılacak adımlar konusunda bu iller de bilgilendiriliyor. Şu anda Avni Tekinaslan’ı şantiye şefi olarak gösteren şirketlere para cezası kesiliyor. Çünkü mevcut projelerde yeterliliği olan şantiye şefi bulundurma zorunluluğu var. Diploma sahte olduğu için bu sorumluluk yerine getirilmemiş oluyor.

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‘TEBLİGAT YAPILDI’

Bu ihlalin de mevzuatta cezası var. İlk belirlemelere göre ceza miktarının 1 milyon TL’yi geçeceğini düşünüyoruz. Şu anda sadece 1 projeyi kapsayan 150 bin TL’lik cezanın tebligatı yapıldı. Şirket bu parayı ödemezse haciz işlemi uygulanacak. Ayrıca sahte mimarın şahsına yönelik de ceza işlemi uygulayacağız.”

NE OLMUŞTU

Avni Tekinaslan, mezuniyet tarihi 1980 olan sahte mezuniyet geçici belgesiyle içinde akrabalarının da bulunduğu bir inşaat şirketinin mimar kadrosuna dahil olmuştu. Bu belge ile Türkiye’nin farklı illerinde mimar ve şantiye şefi olarak görev yapmıştı. Son olarak Hıdırlık Kulesi ve çevresinde Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 2021 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda şantiye şefi olarak çalışmıştı. 42 yıllık sahte mimarın oyunu geçtiğimiz aralık ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne yapılan bir ihbarla ortaya çıkmıştı.