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DHA
Haber Giriş: 09.01.2021 - 14:11 | Son Güncelleme:

'Sahte koronavirüs ilacı' satmaya çalışan şüpheli yakalandı

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'Sahte koronavirüs ilacı' satmaya çalışan şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te 'sahte koronavirüs ilacı' satmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri otomobilde sahte koronavirüs ilacı satılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Serince Mahallesi'nde kontrol noktası oluşturdu. Kontrol noktasında ekiplerin dur ikazına uymayan şüpheli İ.T., otomobiliyle kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan İ.T., gözaltına alındı. Otomobildeki aramada, 3 kutu 'sahte koronavirüs ilacı' ele geçirilirken, şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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