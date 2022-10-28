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Sahte komiser gözaltına alındı

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#Komiser#Gözaltı#Sahte
Sahte komiser gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 07:00

Göçmen kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin yabancı uyruklu kişilere ikamet izni çıkartabileceğini söylediğine yönelik bilgi aldı.

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Alınan bilginin ardından polis ekipleri, şüphelinin sosyal medya hesabını takibe aldı. Sosyal medya hesabında ‘komiser yardımcısı’ üniforması giyen kişinin Murat Demir (48) olduğu belirlendi. Polis ekipleri, önceki gün, Murat Demir’in Şişli, Feriköy’deki evine baskın düzenledi. Murat Demir gözaltına alınırken, evde yapılan aramada komiser yardımcısı üniforması ve telsiz ele geçirildi. Yapılan araştırmaya göre, Murat Demir, sosyal medya hesabında komiser yardımcısı üniforması giyip masanın üzerine de telsizi koyarak polis olduğunu söylüyordu. Demir, İl Göç İdaresi’nde tanıdıkları olduğunu söyleyerek yabancı uyruklu kişilere ikamet izinlerini alabileceğini vaat ediyordu. Bu yöntemle dolandırıcılık yaptığı belirlenen Murat Demir’in Isparta’da da bir kişiyi dolandırmaktan suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Murat Demir, emniyetteki sorgusunun ardından ‘özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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#Komiser#Gözaltı#Sahte

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