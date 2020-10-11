Sahte içkiden ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

İzmir Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde önceki gün sahte içki içtikleri öne sürülen 18 kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikâyetleriyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedaviye alınanlardan Çetin Esen (59), Mustafa Maya, Aydın Göksoy, Adem Güneş (64) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan 2 kişi ise taburcu edildi. Ayrıca 6 yeni hasta da tedaviye alındı. Önceki gün ise Kırıkkale’de 7, İzmir’de 1 kişi hayatını kaybetmişti.

EMNİYET UYARDI

Soruşturma başlatan polis, olay sonrası çoğu aktar ve baharatçı dükkânı 11 işyeri ve 2 depoya baskın yaptı. Ayrıca 4 araçta arama yapıldı. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Emniyet’ten yapılan açıklamada, dışarıdan etil alkol alıp evde el yapımı içki yapanların, ellerindeki etil alkolleri hiçbir şekilde tüketmemeleri gerektiği bildirildi.

Kırıkkale’de de yaşamını yitiren 7 kişinin Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ölenlerden Yılmaz Mayalı’nın (49) ağabeyi Ziya Mayalı, “İçkiyi büfeden almışlar. Yerleri temizledikleri madde ile yapıp 30-35 liraya satıyormuş. Kardeşimi kaybettim. İçtikten sonra ‘Gözlerim görmüyor’ demiş. 15-20 dakika sonra ölmüş” dedi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Kırıkkale’de 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası gözaltına alınan Selami Ü. ve Özcan Ö., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı. Kırıkkale polisi, etil alkol satış izni bulunan marketlere sahte içki operasyonu düzenledi. 16 alkol yapımında kullanılan kit, 32 cinsel içerikli ürün, fişek ve şarjör ele geçirildi. Operasyonda, Ramazan K., Halik K. ve Yasin S. gözaltına alındı. Jandarma da denetimlerde 4 bin 819 litre sahte içki ele geçirdi. İ.Ş., D.E., E.G., H.E., E.E., A.R.Ö., C.D. ve D.P. hakkında adli işlem başlatıldı.