Sahte hocaya 7 yıl istendi
İstanbul Esenler’de yere yatırdığı yarı çıplak kadının karnına Arapça yazı yazdığı görüntüleriyle olay yaratan Burhan Dalğali hakkında ‘dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçunu işlediği gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis cezası istendi.
Evine gittiği çiftten, imam nikâhlarını kıymak için 3 bin 200 TL almakla suçlanan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Dalğali hakkında ‘taciz’ suçlamasıyla şikâyetin yapılmadığı öğrenildi. Esenler’de yakalanarak gözaltına alınan Burhan Dalğali ifadesinde dışarıdan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni bitirdiğini, resmi olarak herhangi bir kurumda görevli olmadığını ve işsiz olduğunu, iki dairesinin kirasıyla geçindiğini belirterek “Ben kimseyi bu zamana kadar taciz etmedim” demişti.
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