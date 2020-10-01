Sahte hocaya 7 yıl istendi

Evine gittiği çiftten, imam nikâhlarını kıymak için 3 bin 200 TL almakla suçlanan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Dalğali hakkında ‘taciz’ suçlamasıyla şikâyetin yapılmadığı öğrenildi. Esenler’de yakalanarak gözaltına alınan Burhan Dalğali ifadesinde dışarıdan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni bitirdiğini, resmi olarak herhangi bir kurumda görevli olmadığını ve işsiz olduğunu, iki dairesinin kirasıyla geçindiğini belirterek “Ben kimseyi bu zamana kadar taciz etmedim” demişti.