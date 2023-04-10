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Evlenme vaadiyle dolandırıldıkları iddiasıyla çok sayıda mağdur, şikâyette bulundu. Şikâyetler üzerine başlatılan soruşturmada, liderliğini Fatma Özbey’in yaptığı bir “sahte gelin çetesi” tespit edildi. Çeteyle ilgili ayrıntılar iddianamede ortaya çıktı. Buna göre çete, yaşı ilerlemiş, engelli veya algılama yeteneği zayıf olan evlenmek amacıyla hareket eden mağdurları tespit ediyordu. Daha sonra yapılan plan doğrultusunda, bu mağdurlar örf, âdet ve geleneklerine uygun olarak sahte gelin adayları ve gelinlerin ailesi rolündeki diğer örgüt üyeleri ile tanıştırılıyordu. Aile ve akraba görüntüsü veren çete üyeleri, kız isteme, söz kesme, nişan yapma eylemlerini gerçekleştiriyordu. Mağdurların güvenini kazanan çete üyeleri, daha sonra ‘başlık parası, kız parası, masraf parası, adak parası adı altında’ para talep ediyordu. Ayrıca çete üyelerinin mağdur kişiler veya ailelerinden, gelin adayları için ziynet eşyası istedikleri, alışveriş yaptırdıkları tespit edildi.



İddianamede, birkaç gün içinde tüm bu eylemleri gerçekleştiren suç örgütü üyelerinin sonrasında sahte gelinleri, mağdurların yanında bırakarak ayrıldıkları anlatılarak, “sahte gelinin bir bahane ile diğer örgüt üyeleriyle birlikte hareket ederek, çoğu zaman mağdurların ikâmetinden hırsızlık yaparak kaçtığı, daha sonrasında ise diğer örgüt mensuplarıyla buluşarak, dolandırıcılık, hırsızlık suçundan elde edilen haksız menfaati suç örgütü içerisindeki konumlarına göre kendi aralarında pay ettikleri anlaşılmıştır” denildi.



‘MESLEK HALİNE GETİRDİLER’



İddianamede, çetenin 19 eyleminin tespit edildiği belirtildi. İddianamede çete üyelerinin, geçimlerini bu tür eylemlerle sağladıkları, bu dolandırıcılık yöntemini meslek haline getirdikleri de altı çizildi.

Fatma Özbey dahil 28 şüpheli hakkında Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, çete lideri ve yöneticilerinin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘dolandırıcılık’, ‘hırsızlık’ gibi suçlarından 400 yıla kadar hapsi talep edildi. Davanın ilk duruşması 9 Mart tarihinde yapıldı. Duruşmada hazır bulunan bazı sanıklar da benzer beyanlarda bulunarak, suçlamaları kabul etti.

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‘AMAÇ VURUP KAÇMAKTI’

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Soruşturma kapsamında bir süre tutuklu kalan çete lideri Fatma Özbey alınan ifadesinde, dosyadaki diğer şüphelilerin birçoğunu tanıdığını ve bu kişiler ile bilerek, isteyerek, maddi menfaat temin etmek amaçlı; örgütlü, planlı rol dağılımı yaparak, evlenme vaadi ile dolandırıcılık olaylarında bizzat ya da yönlendiren olarak yer aldığını itiraf etti. Özbey’in ifadesinde “Amaç zaten vurup kaçmak olduğundan, bahaneler uydurulur, resmi nikâh gerçekleşmez, ilk fırsatta oradan kaçma planı yapılır...” sözleri yer aldı. Özbey birçok olayda teyze ve gelin rolünü üstlendiğini, kazanılan haksız menfaati diğer şüphelilere dağıttığını da anlattı.