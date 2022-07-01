Sahte evrak ÅŸebekesi 'Republic' yerine 'Pepublic' yazÄ±nca yakalandÄ±

Haberin DevamÄ±

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube ekipleri, bazÄ± yabancÄ± uyruklu kiÅŸilerin TÃ¼rkiye'de ikamet etmek, eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim almak ve Ã§alÄ±ÅŸabilmek iÃ§in baÅŸvurularda kullandÄ±ÄŸÄ± evraklarÄ±n sahte olduÄŸu ihbarÄ± Ã¼zerine inceleme baÅŸlattÄ±. Ekipler, resmi kurumlara baÅŸvuran yabancÄ± uyruklu kiÅŸilerin evraklarÄ±nÄ± tek tek kontrol etti. Ã‡ok sayÄ±da evrak Ã¼zerinde, 'cumhuriyet' anlamÄ±na gelen 'republic' kelimesinin 'p' harfiyle, 'pebuplic' ÅŸeklinde yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Bu tespit Ã¼zerine kapsamlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yapan mali polis, evraklarÄ±n bir ÅŸebeke tarafÄ±ndan organize olarak dÃ¼zenlendiÄŸini ortaya Ã§Ä±kardÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

SAHTE CEZAEVÄ° Ä°ZÄ°N BELGESÄ° BÄ°LE DÃœZENLEMÄ°ÅžLER

Åžebeke Ã¼yelerini takibe alan ekipler, ÅŸÃ¼phelilerin sahte evrak dÃ¼zenlemek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± Fatih'teki bir adrese operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda 6 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. YapÄ±lan aramalarda Ã§ok sayÄ±da sahte evrak ele geÃ§irildi. Ele geÃ§irilen sahte evraklar arasÄ±nda cezaevi gÃ¶rÃ¼ÅŸ belgesi, gÃ¶Ã§ idaresi ikamet izni, vekaletname, kimlik, pasaport, taahhÃ¼tname, adli sicil belgesi, ehliyet, nÃ¼fus ve vatandaÅŸlÄ±k mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri adÄ±na dÃ¼zenlenmiÅŸ protokol belgesi, farklÄ± konsolosluk, kamu kurum ve kuruluÅŸlar adÄ±na dÃ¼zenlenmiÅŸ kaÅŸe ile sahte 16 bin 450 dolar ve 17 bin lira para da olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Adreste aynÄ± zamanda bu evraklarÄ± hazÄ±rlamak iÃ§in kullanÄ±lan fotokopi makinesi, yazÄ±cÄ±, sahte kimlik yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan grafik Ã§izimlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bellek, dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar, kimlik kartÄ± aparatlarÄ± gibi malzemelerde ele geÃ§irildi.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerden 3'Ã¼ emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerden 2'si tutuklanÄ±rken, 1 kiÅŸi adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest kaldÄ±. DiÄŸer 3 ÅŸÃ¼phelinin emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor.

Â