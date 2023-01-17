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Sahte engelli raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon! 380 gözaltı kararı

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#Sahte Rapor#Sahte Engelli Raporu#İzmir
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 19:36

İzmir merkezli 18 ilde sahte engelli raporu çıkardıkları belirlenen, aralarında organizatör, 'joker' ve hastane çalışanlarının da olduğu 380 şüpheliye yönelik başlatılan operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

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Operasyon sürerken şüpheliler hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; ilk olayda bir jokerin kan verme birimi yerine hastane çalışanından yardım alarak 5’inci katta sadece yatan hastaların olduğu birime giderek kan verdiği yer aldı. Diğer görüntüde ise iki hasta çalışanının önden gittiği, arkalarından gelen iki şüphelinin de onları elinde tüplerle takip ettiği yer aldı. Görüntülerin devamında da organizatör, rapor alacak kişi ve jokerin hastane içinde birlikte hareket ettikleri, jokerin rapor alacak kişi yerine idrar örneği bıraktığı da kamera kayıtlarına yansıdı. Jokerden alınan kan örneğinin hastane personelince kan merkezine bırakıldığı, hastane çalışanının jokerden aldığı kanı teslim ettiği de görüntülerde yer aldı. 

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Sahte engelli raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon 380 gözaltı kararı

Sahte engelli raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon 380 gözaltı kararı

Sahte engelli raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon 380 gözaltı kararı

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#Sahte Rapor#Sahte Engelli Raporu#İzmir

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