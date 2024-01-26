×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sahte doktorun yakalanma anı kamerada... 'Yaka kartını hastanede görevli doktor verdi'

Güncelleme Tarihi:

#Sahte Doktor#Adana#Adana Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 13:30

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sahte doktor yaka kartı ile yakalanan C.S.’nin, görevliler tarafından götürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. C.S., yaka kartını hastanede görevli bir doktorun verdiğini, bu nedenle mağdur olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki güvenlik görevlisi, kantinde alışveriş yapan C.S. isimli kadının, üzerinde ‘asistan doktor’ ibaresi bulunan yaka kartından şüphelendi. Kadına hangi bölümde görevli olduğunu soran güvenlik görevlisi, çelişkili yanıt alınca durumu hastane polisine bildirdi. Polisin yaptığı kontrolde yaka kartının sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alınan kadın, polis merkezine götürüldü.

Sahte doktorun yakalanma anı kamerada... Yaka kartını hastanede görevli doktor verdi

RAHAT HAREKET EDEBİLMEK İÇİN KULLANMIŞ

İfadesinde, hastanede rahat hareket edebilmek için yaka kartını taktığını itiraf eden C.S., “Haftada 3 gün hastanede fizik tedavi görüyorum. Yaka kartını bir kırtasiyeden çıkarttırdım. Asansör ve kantinde bulunduğum zamanlarda bu kartı kullanıyordum. Herhangi bir hasta muayene etmedim, hasta odası ya da muayenehaneye girmedim” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Sahte doktorun yakalanma anı kamerada... Yaka kartını hastanede görevli doktor verdi

YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sahte yaka kartı ile hastanede gezen C.S.’nin, görevliler tarafından götürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, C.S.’nin hastane koridorunda cep telefonu ile konuştuğu anlar yer aldı. C.S., yaka kartını hastanede görevli bir doktorun verdiğini, bu nedenle mağdur olduğunu öne sürdü. 

Sahte doktorun yakalanma anı kamerada... Yaka kartını hastanede görevli doktor verdi

Sahte doktorun yakalanma anı kamerada... Yaka kartını hastanede görevli doktor verdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sahte Doktor#Adana#Adana Haberleri

BAKMADAN GEÇME!