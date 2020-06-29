Sahte doktor

Yüzündeki güneş lekelerinden kurtulmak isteyen Kıymet Kaya, 2013’te Bakırköy’de ‘Güzellik Fabrikası’ isimli yere gitti. Kendisini doktor olarak tanıtan ve arkasındaki duvara sahte üniversite diplomasını koyan Banu Altıntaş (43), 5 Şubat 2013’te Kıymet Kaya’nın karın bölgesinden liposuction yöntemiyle yağ alarak yüzüne enjekte etti. Bu işlemden sonra Kaya’nın yüzü korkunç bir hal aldı. Cildiye doktoruna giden Kaya yüzünün bir daha tamamen iyileşemeyeceğini öğrendi, şikâyetçi oldu. Soruşturma sonunda diplomalarının sahte olduğu ve doktor olmadığı ortaya çıkan Altıntaş hakkında dolandırıcılık suçundan 5 yıla kadar, taksirle yaralama suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Altıntaş bu suçlardan beraat etti. Kaya’nın avukatı kararı temyiz etti. Banu Altıntaş

Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen sanığın eyleminin kendisini doktor olarak tanıtması ve üniversitelerin maddi varlığı olan diploma kullanılması nedeniyle ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdirini ağır ceza mahkemesi yapması gerektiğini belirtti. Mahkeme beraat kararının bozulmasına hükmetti.

‘CEZASINI ÇABUK ÇEKSİN’

Kıymet Kaya bu karar için Hürriyet’e şunları söyledi: “Adalet işte şimdi işlemeye başladı. Bu mutluluk verici. Cezasını çekmesi umarım uzun sürmez ve çabuk sonuçlanır.”

Öte yandan Altıntaş’ın yine bu olaya benzer başka bir olaydan yargılandığı ve ceza aldığı tespit edildi.