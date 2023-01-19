Sahte diş doktorunun asıl mesleği şaşkına çevirdi! İnşaat işçisi çıktı

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İstanbul Fatih'te yaşayan Rıdvan Kılıç, uzun süredir kanser tedavisi görüyor, kullandığı ilaçlardan dolayı dişi dökülüyordu. Bir akrabası ise tanıdığı çok iyi bir dişçi olduğunu söyledi. O da akrabasına güvendi ve kendini dişçi sandığı o kişiye emanet etti. Dişleri istediği gibi olmadı, bir süre sonra da ağrıları başladı. Ağrılar ise dayanılmaz ağrılardı. Dişçi zannettiği kişiyi aradı, problemlerini anlattı. O da "Bakırköy'de muayenem var dedi", oraya çağırdı. Gittiğinde ise onu karşılayan kişi şahsın doktor değil teknisyen olduğunu ve kendisini öldürmediğine dua etmesi gerektiğini söyledi.

GERÇEK MESLEĞİ ŞOKE ETTİ

Hemen o şokla sahte diş doktorunu aradı ancak bir türlü ulaşamadı. Savcılığa gitti, suç duyurusunda bulundu. Yapılan araştırma da ise savcılık sahte diş doktorunun gerçek mesleğini tespit edince ikinci kez şoke oldu. Çünkü diş doktoru sanıp dişini tedavi ettirdiği kişi inşaat işçisi çıktı.

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5 YILA KADAR HAPSİ İSTEMİ

Sahte doktor ifadesinde şikayetçiyi tanımadığını ve tedavi uygulamadığını söyledi. Ancak savcı 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.