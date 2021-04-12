MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSahte çekle hayvan alışverişine 3 gözaltı
GeriGündem Sahte çekle hayvan alışverişine 3 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 12.04.2021 - 15:24 | Son Güncelleme:

Sahte çekle hayvan alışverişine 3 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sahte çekle hayvan alışverişine 3 gözaltı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sahte çekle hayvan satın alan 3 kişi, kamyonda yakalanırken, 41 küçükbaş da sahibine teslim edildi.

Tekirdağ'dan Gebze'ye gelen 3 kişi, hayvan yetiştiricisine çek vererek, 41 küçükbaş satın aldı. Hayvanlarını satan kişi, kısa süre sonra çeklerin sahte olduğunu anlayıp, jandarmaya başvurdu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hemen hayvanları satın alan kişilerin peşine düştü. 3 kişinin hayvanları taşıdıkları kamyon, durduruldu. G.M., Y.K. ve S.D. gözaltına alındı. Kamyonda bulunan 41 küçükbaş ise sahibine teslim edildi.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi