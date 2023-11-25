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Sahte botoksa ihbar hattı

Güncelleme Tarihi:

#Sahte Botoks#Dolgu#İhbar
Sahte botoksa ihbar hattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 07:00

Uzmanlar dolgu, botoks gibi medikal estetik uygulamalarını en çok yaptıran yaş grubunun 30 ile 50 yaş olduğunu söylüyor. Ancak güzellik için yapılan uygulamaların yaşı 18’e kadar düştü. Basit gibi görünse de botoksun bir zehir olduğuna dikkat çeken Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Başkanı Dr. Yasemin Savaş, sağlık kuruluşu dışında işlem yapan kişi doktor dahi olsa merdiven altı kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

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MESTDER’in 0543 266 6378 No’lu WhatsApp ihbar hattından yasal olmayan ürünler ve yapılan hatalı işlemler ihbar edilebiliyor.

‘3 NOKTAYA BAKIYORUZ’

Dr. Yasemin Savaş şöyle konuştu: “Önceden daha izbe yerler merdiven altı olarak bilinirdi ancak bu ‘merdiven altı’ yerler artık değişti. Bunda 3 noktaya bakıyoruz. Birincisi bakanlık ruhsat almış sağlık kuruluşu olması gerekiyor, ikinci olarak yetkin ve deneyimli bir hekim tarafından uygulama yapılması, üçüncü olarak ise kullanılan ürünlerin bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış ürünler olması gerekiyor.” 

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#Sahte Botoks#Dolgu#İhbar

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