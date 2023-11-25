Sahte botoksa ihbar hattı

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MESTDER’in 0543 266 6378 No’lu WhatsApp ihbar hattından yasal olmayan ürünler ve yapılan hatalı işlemler ihbar edilebiliyor.

‘3 NOKTAYA BAKIYORUZ’

Dr. Yasemin Savaş şöyle konuştu: “Önceden daha izbe yerler merdiven altı olarak bilinirdi ancak bu ‘merdiven altı’ yerler artık değişti. Bunda 3 noktaya bakıyoruz. Birincisi bakanlık ruhsat almış sağlık kuruluşu olması gerekiyor, ikinci olarak yetkin ve deneyimli bir hekim tarafından uygulama yapılması, üçüncü olarak ise kullanılan ürünlerin bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış ürünler olması gerekiyor.”