Sahte avukat özenti çıktı

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Adliyesi’nde başka bir avukat adına düzenlenmiş sahte kimlikle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırmaya çalıştığı bilgisi üzerine Betül Sayıcı (37) hakkında soruşturma başlattı.

3 MİLYON TL DOLANDIRMIŞ

Sayıcı’nın, avukat cübbesiyle adliye ve mahkeme salonları ile baro lokalinde fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarından paylaştığı tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan Sayıcı’yı, adliyedeki avukat lokalinde otururken yakaladı. Şüpheli Sayıcı gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada ise sahte avukat kimliği, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait kurum kimliği, avukat cübbesi ve ruhsatsız tabanca ile dolandırıcılık eylemlerinde kullandığı çok sayıda adli evrak ele geçirdi. Emniyete götürülen Sayıcı’nın, kendini ‘kamu ve icra avukatı’ olarak tanıtıp DSİ’ye ait arazileri 49 yıllığına kiralama ve icralık araçları ucuz yolla satın alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Sayıcı’nın polisin tespitine göre Adana’da 4 mağduru yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı belirtildi. Öte yandan şüphelinin, güvenini kazandığı kişilere kıyafet, takı ve ziynet eşyası aldırdığı iddia edildi.

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‘O ORTAM HOŞUMA GİTTİ’

Sayıcı ifadesinde, “Eski sevgilim avukattı. Bir süre yanında yardımcılığını yaptım. Bu dönemde avukatlığa özeniyordum. Avukatların ortamına girmek hoşuma gitti. Dolandırıcılık yapmadım. Sadece kişisel borçlarım vardı, hepsini ödeyecektim” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi’, ‘özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından adliyeye sevk edilen Betül Sayıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADANA İLE SINIRLI KALMAMIŞ

- Tutuklanan Betül Sayıcı’nın, Adana’nın yanı sıra farklı kentlerde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Lise mezunu olan ve hukuk fakültesini 3’üncü sınıftan terk ettiğini ileri süren Sayıcı’nın 7 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydının olduğu bildirildi. Sayıcı’nın uzun yıllar dolandırıcılık yaptığı iddiası üzerine polis mağdurlara yönelik araştırmasını sürdürüyor. Olayın ortaya çıkmasının ardından başka kentlerden yaşayan mağdurların sahte avukat hakkında şikâyetçi olduğu bildirildi.

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GERÇEK AVUKATLARI BİLE KANDIRMIŞ

- Betül Sayıcı’ya Adana Adliyesi’nde gözaltı işlemi yapan polislere, gerçek avukatların, “Meslektaşımızı bu şekilde gözaltına alamazsınız?” diye tepki gösterdiği de ortaya çıktı. Meslektaş dayanışmasıyla Sayıcı’ya sahip çıkmaya çalışan gerçek avukatların polisler tarafından güçlükle ikna edildiği de kaydedildi.