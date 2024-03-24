×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Akılalmaz tezgah: Mahkeme salonlarında fotoğraf çektirip paylaşmış! Sahte avukat yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Avukat#Adana#Sahte Avukat
Akılalmaz tezgah: Mahkeme salonlarında fotoğraf çektirip paylaşmış Sahte avukat yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 11:02

Adana’da, sahte avukat kimliği ve cübbesi ile kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırmaya çalıştığı belirtilen Betül. S. (37), adliye koridorunda gezerken yakalandı. Adliyeye sevk edilen Betül S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haberin Devamı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Adliyesi’nde başka bir avukat adına düzenlenmiş sahte kimlikle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırmaya çalıştığı bilgileri üzerine Betül S. hakkında soruşturma başlattı.

Akılalmaz tezgah: Mahkeme salonlarında fotoğraf çektirip paylaşmış Sahte avukat yakalandı

Betül S.’nin, avukat cübbesiyle adliye ve mahkeme salonları ile baro lokalinde fotoğraf çektirip, sosyal medya hesaplarından paylaştığı tespit edildi.

Akılalmaz tezgah: Mahkeme salonlarında fotoğraf çektirip paylaşmış Sahte avukat yakalandı

Polis, hakkında yakalama kararı çıkarılan Betül S.’yi, adliye koridorunda gezerken yakaladı. Şüpheli Betül S. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada ise sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ile dolandırıcılık eylemlerinde kullandığı değerlendirilen çok sayıda adli evrak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi’, ‘özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından adliyeye sevk edilen Betül S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Akılalmaz tezgah: Mahkeme salonlarında fotoğraf çektirip paylaşmış Sahte avukat yakalandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avukat#Adana#Sahte Avukat

BAKMADAN GEÇME!