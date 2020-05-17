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DHA
Haber Giriş: 17.05.2020 - 20:39,Son Güncelleme:

Şahmeran'da 2 metrelik yılan ortaya çıktı

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Şahmeran'da 2 metrelik yılan ortaya çıktı
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Siirt'in Şahmeran mevkisinde bulunan fıstık bahçesinde ortaya çıkan 2 metre uzunluğundaki yılan çiftçi Osman Üçok'a saldırdı. Üçok, yılanı sopayla öldürdü.

Çiftçi Osman Üçok, kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Şahmeran mevkisindeki fıstık bahçesinde çalışırken karşısına yılan çıktı. 2 metre uzunluğundaki yılan, Üçok'u ısırmaya çalıştı. Üçok, sopayla yılanı öldürdü. Üçok, yılana zarar vermek istemediğini ancak saldırmaya başlayınca mecbur kaldığını belirterek, "Fıstık ağaçlarına budama yaptığım sırada yılanı fark ettim ve elime aldığım sopa ile öldürdüm. Öldürmeseydim bana zarar verecekti" dedi.

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