Şahmeran'da 2 metrelik yılan ortaya çıktı

Çiftçi Osman Üçok, kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Şahmeran mevkisindeki fıstık bahçesinde çalışırken karşısına yılan çıktı. 2 metre uzunluğundaki yılan, Üçok'u ısırmaya çalıştı. Üçok, sopayla yılanı öldürdü. Üçok, yılana zarar vermek istemediğini ancak saldırmaya başlayınca mecbur kaldığını belirterek, "Fıstık ağaçlarına budama yaptığım sırada yılanı fark ettim ve elime aldığım sopa ile öldürdüm. Öldürmeseydim bana zarar verecekti" dedi.