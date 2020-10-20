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Muammer İRTEM -DHA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 11:16 | Son Güncelleme:

Sahipli köpeği önce sevdi sonra kaçırdı

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Sahipli köpeği önce sevdi sonra kaçırdı
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Bursa'da evin bahçesinden sokağa kaçan M.K.'nin köpeği, yoldan geçen kimliği belirsiz kişi tarafından sevildikten sonra kaçırıldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken, polis, köpeğin ve kaçıran kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Olay, 9 Ekim’de, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Gizem Sokak’ta meydana geldi. M.K. ve kızı E.K., 3 ay önce sahiplendikleri köpeklerine, evlerinin bahçesinde bakmaya başladı. Olay günü bahçeye çıkan E.K., köpeğinin kulübede olmadığını fark etti.

Sahipli köpeği önce sevdi sonra kaçırdı

Bunun üzerine E.K., babasıyla birlikte apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Baba- kız izledikleri görüntülerde, sokakta dolaşan köpeklerinin, kimliği belirsiz kişi tarafından sevildikten sonra kaçırıldığını gördü. Bunun üzerine M.K., köpeğinin bulunması için polise başvurdu. Polis ekipleri de ihbar üzerine köpeğin ve kaçıran kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Sahipli köpeği önce sevdi sonra kaçırdı

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