Şahinler’in kilit ismi ‘zula’da yakalandı

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18 suç eylemi belirlenen Mehmet Şahin’in de arasında bulunduğu 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün yöneticilerinden Hasan Akdeniz, baskın yapılan adreslerde bulunamadı. 26 kişi ise tutuklandı.

POLİS PEŞİNİ BIRAKMADI

Organize Şube ekipleri, Hasan Akdeniz’i bulmak için teknik ve fiziki takip çalışmalarına devam etti. Hasan Akdeniz’in, İstanbul Üsküdar’da bir evde gizlendiği belirlendi. Adrese önceki gün operasyon düzenlendi. Eve giren ekipler, yatak odasındaki gizli bölmede gizlenen Akdeniz’i gözaltına aldı. Aramada da ruhsatsız tabanca ve 91 mermi ele geçti.