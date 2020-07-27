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Bülent TATOĞULLARI/DHA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 12:59,Son Güncelleme:

Sahile vuran köpek balığı ile ilgili şok iddia! Turistlere göstermek için...

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Sahile vuran köpek balığı ile ilgili şok iddia! Turistlere göstermek için...
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Antalya'da iki gün önce sahile vuran köpek balığının, balıkçılar tarafından gezdirdikleri turistlere göstermek için öldürülmüş olabileceği iddia edildi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, boz camgöz köpek balığının balıkçılar tarafından gezdirdikleri turistlere gösterilmek üzere öldürüldüğünü iddia etti. Balığın insanlar açısından bir tehlikesi olmadığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Balığın avlanması yasak. Üstelik insanlar için herhangi bir tehlikesi yok. Balıkçılar, bu balığı sergilemek, turistlere göstermek için öldürüyor. Akdeniz'de 50 ile 2 bin metre derinliklerde gezinirler. Balığın ağzında olta olduğu görülüyor. Muhtemelen bu türü balıkçılarımız yakaladı ve yasak olduğu için denize bıraktı. Korkmayı gerektiren bir durum yok. Vatandaşımız rahatça denize girebilir" diye konuştu.

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