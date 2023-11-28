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Sahilde korkunç olay! Sabah yürüyüş yapanlar fark etti! Çadırın yanında erkek cesedi bulundu

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#Antalya#Çadır#Sahil
Sahilde korkunç olay Sabah yürüyüş yapanlar fark etti Çadırın yanında erkek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 14:52

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahildeki çadırın yanında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

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Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra Plajı'nda sabah saatlerinde yürüyüş yapanlar, çadırın yanında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibin yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü. Aynı çadırda kaldığı öne sürülen bir kişi ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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#Antalya#Çadır#Sahil

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