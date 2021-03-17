Sahilde kaybolan yaşlı adam aranıyor

Akçakoca ilçesi DSİ mevkiinde dün akşam saatlerinde Ahmet Yiğit kayboldu. Yiğit'i bulmak için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Ahmet Yiğit'e ait eşyalar sahilde bulunurken, bölgedeki fabrikanın güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı. Yapılan incelemede Yiğit'in denize doğru gittiği görüldü. Denize girdiği düşünülen Ahmet Yiğit için arama çalışması başlatıldı. Akçakoca Jandarma Komutanlığı ekipleri, dalgıçlarla birlikte denizde ve sahilde arama çalışması yürütüyor.

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