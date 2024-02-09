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Sahilde dolaşırken hayatının şokunu yaşadı! Dengesini kaybedip düşünce bacağı kayalıklara sıkıştı

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#İstanbul#Avcılar#Sahil
Sahilde dolaşırken hayatının şokunu yaşadı Dengesini kaybedip düşünce bacağı kayalıklara sıkıştı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 11:29

Avcılar Sahili'nde dolaşırken dengesini kaybederek düşen adamın bacağı kayalıklara sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'ndeki sahilde meydana geldi. Gece karanlığında kayalıkların üzerinde oturan Salman Kepez (53) daha sonra dolaşmaya başladı.

Sahilde dolaşırken hayatının şokunu yaşadı Dengesini kaybedip düşünce bacağı kayalıklara sıkıştı

Bir süre sonra dengesini kaybederek düşen Kepez'in ayağı kayalıklara sıkıştı. Düşme sırasında yaralanan Kepez, bağırarak yardım istedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) özel güvenlik görevlisi Salman Kepez'in sesini duyup yanına geldi.

Sahilde dolaşırken hayatının şokunu yaşadı Dengesini kaybedip düşünce bacağı kayalıklara sıkıştı

Bacağının sıkıştığını gören görevli, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekibi yaralıyı sakinleştirmeye ve ilk müdahaleyi yapmaya çalışırken, itfaiye erleri de getirdikleri alet ile kayalıkların arasını açarak bacağın kurtarılmasını sağladı. Salman Kepez, sedye ile ambulansa alındıktan sonra Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Sahilde dolaşırken hayatının şokunu yaşadı Dengesini kaybedip düşünce bacağı kayalıklara sıkıştı

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#İstanbul#Avcılar#Sahil

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