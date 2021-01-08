Sahil Güvenlik sürerek çıkardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün saat 10.03'te, 2 Yunan Sahil Güvenlik unsurunun Kardak kayalıkları bölgesinde Türk karasularını ihlal ettiği belirtildi.

SÜRTME YAŞANDI

Dört Türk Sahil Güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen önleme manevralarıyla 2 Yunan Sahil Güvenlik unsurunun Türk karasularından çıkartıldığı kaydedildi. Açıklamada, önleme manevraları esnasında Türk Sahil Güvenlik botu ile Yunan sahil güvenlik botu arasında sürtme yaşandığı ifade edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın denizlerin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevi başında olduğu belirtilen açıklamada, “Uluslararası hukuku ihlalde sınır tanımayan, düzensiz göçmenleri sürekli Türk karasularına geri iten Yunan unsurları, bu kez de ihlal ettiği karasularımızdan sürülerek çıkartıldı” denildi.