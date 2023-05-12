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Sahil güvenlik helikopterlerine ASELSAN teknolojisi

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#ASELSAN#Sahil Güvenlik#Savunma Sanayii Başkanlığı
Sahil güvenlik helikopterlerine ASELSAN teknolojisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 17:03

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan proje kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde bulunan AB-412 EP SG helikopterinin aviyonik modernizasyonunu sağlanacak.

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ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında AB-412 EP SG Helikopteri Modernizasyonu ve Entegrasyonu Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 51.764.332,48 dolar ve 81.665.400,86 lira tutarında bir sözleşme imzalandı. 

Sahil güvenlik helikopterlerine ASELSAN teknolojisi

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, imzalanan projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde bulunan AB-412 EP SG Helikopterinin aviyonik modernizasyonunu sağlamak için Savunma Sanayii Başkanlığı ile bir sözleşme imzaladık. Proje kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığının güncel ve gelecekteki operasyon kabiliyetini en üst seviyeye taşımak amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilmiş olan ASELFLIR R400D Elektro-Optik Sistem, KDU-45 Klavye Gösterge Birimi, SMFD-810 Gösterge ve Dahili Haberleşme Sistemini içeren Aviyonik sistemler ve Navigasyon sistemlerinin yanı sıra yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmiş Su Üstü Arama Radarı entegre edilecek” dedi.

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Sahil güvenlik helikopterlerine ASELSAN teknolojisi

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#ASELSAN#Sahil Güvenlik#Savunma Sanayii Başkanlığı

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