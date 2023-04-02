‘Şah kartal’ izleniyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı 11’inci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmeye göre; Doğu Avrupa, Türkiye, Rusya ve Kazakistan’da üreyen şah kartalın Türkiye’deki popülasyonunun 50 ile 80 çift olduğu tahmin ediliyor.