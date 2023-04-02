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‘Şah kartal’ izleniyor

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#Şah Kartal Tür Eylem Planı#Şah Kartal#Tarım Ve Orman Bakanlığı
‘Şah kartal’ izleniyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 07:00

Türkiye’de nesli tehlike altındaki türlerden olan, ‘hassas’ olarak nitelendirilen ‘kırmızı’ listedeki ‘şah kartal’, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Şah Kartal Tür Eylem Planı’ kapsamında izleniyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 11’inci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmeye göre; Doğu Avrupa, Türkiye, Rusya ve Kazakistan’da üreyen şah kartalın Türkiye’deki popülasyonunun 50 ile 80 çift olduğu tahmin ediliyor. 

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#Şah Kartal Tür Eylem Planı#Şah Kartal#Tarım Ve Orman Bakanlığı

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