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Sağlıkta siddete karsı kIck boks

#Sağlık Çalışanları#Kick Boks#Şiddet
Sağlıkta siddete karsı kIck boks

Sağlık çalışanları artan şiddete karşı kendilerini savunabilmek için kick boks öğrenmeye başladı.

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İzmir’de bazı sağlık çalışanları, şiddete karşı kendilerini korumak için kick boksa başladı. Türkiye Kick Boks Milli Takım Antrenörü Berkan Günerli, sağlık çalışanı 10 öğrencisi olduğunu söyledi. Pandemi döneminde sağlıkçıların kick boksa ilgisinin arttığını söyleyen Günerli, “Kendilerini savunmak için bu sporu tercih ediyorlar. Kick boks gündemde olan bir spor. Savunma sanatı en aktif olan spor dalıdır. Doktorlar da bu yüzden tercih ediyor. Olaylar farklı boyutlara gelmeden sağlıkçılarımızın da kendilerini savunabilmeleri gerekir. Bizim canımız onlara emanet. Onların kıymetini bilmeliyiz” dedi.

‘KENDİMİ KORUMAK İÇİN BAŞLADIM’

Yaklaşık 5 aydır tıp fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi ağabeyi Taylan Sarıçiçek ile kick boks öğrenmeye başladığını dile getiren Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde aile hekimi Mehmet Sinan Sarıçiçek (27), “Dövüş sporunu kendimi savunmak için bir aktivite olarak düşündüm. Eskiden beri bir dövüş sporuyla ilgilenmeyi düşünüyordum ancak son dönemlerde daha da artan şiddet olaylarının ardından kendimi savunmak için bir aktivite olarak düşündüm. Kendimi korumak için başladığımı söyleyebilirim” diye konuştu.

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Hem sağlıklı yaşamak hem de şiddet olaylarına karşı kendilerini savunmak amacıyla kick boksa yöneldiklerini belirten Taylan Sarıçiçek de “Kendimizi savunma açısından bir istek duyduğumuz için özellikle kick boksa yöneldik” dedi.

‘SAVUNMA İHTİYACI HİSSEDİYORUZ’

İzmir’de 6 yıldır eczacı olarak çalışan Mehmet Taylan Aras (30) ise neden kick boks öğrendiğini şu sözlerle açıkladı: “Son zamanlarda hasta ve hasta yakınlarına karşı kendimizi savunma ihtiyacı hissedebiliyoruz. Muhatap olduğumuz insanlar genelde mutsuz olduğu için istenmeyen hadiseler yaşanabiliyor.”

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#Sağlık Çalışanları#Kick Boks#Şiddet

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