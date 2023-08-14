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Sağlıkta şiddet bitmiyor! Hasta yakınları bu sefer de güvenlik görevlilerini darbetti

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#Sağlıkta Şiddet#Hastane#Güvenlik Güçleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 14:26

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yakınlarını görmek istedikleri travma odasına alınmayan hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı. 6 güvenlik görevlisi darbedilirken, 4 hasta yakını gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 18.50 sıralarında Nevşehir Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne 2 hasta getirildi. Hastalar travma bölümünde tedavi altına alındı. Hasta yakınları kalabalık bir şekilde travma bölümüne gelip yakınlarını görmek istedi. Güvenlik görevlileri, hasta yakınlarının içeri girmesine izin vermeyince tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı. Arbede yaşandı. Yaşanan olayda 6 güvenlik görevlisi darbedildi. Güvenlik görevlilerinin şikayeti üzerine hasta yakını 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşanan saldırı hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hasta yakınlarının travma odasına zorla girmeye çalıştığı görüldü. Ayrıca, hasta yakınlarının kendilerine engel olmaya çalışan güvenlik görevlilerine yumrukla saldırdığı da kamera görüntülerinde yer aldı.

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#Sağlıkta Şiddet#Hastane#Güvenlik Güçleri

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