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Sağlıkta şiddet bitmek bilmiyor... Can kurtarmak isterken canından oluyordu

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#112 Acil#Sağlık#Şiddet
Sağlıkta şiddet bitmek bilmiyor... Can kurtarmak isterken canından oluyordu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 07:00

112 Acil Sağlık Merkezi’nde görevli acil tıp teknisyeni Rabia Kılıç, kalp krizi geçirdiği ihbarı yapılan hastanın evinde, geç geldikleri bahanesiyle saldırıya uğradı. Kılıç, hasta yakını S.K.’nin itmesiyle binanın merdiveninden düştü.

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Ankara Keçiören’de 112 Acil Sağlık Merkezi ekibi 14 Mayıs gecesi, kalp krizi geçirdiği ihbarı yapılan hastaya müdahale için yola çıktı. Hasta yakınları, geç geldikleri gerekçesiyle sağlık görevlilerine tepki gösterdi. Acil tıp teknisyeni Rabia Kılıç (30), hasta yakını S.K.’nin itmesiyle binanın merdivenlerinden yuvarlanarak düştü. Kılıç, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kılıç’ın sol bacağında kırık, sol el başparmağı ve el bileğinde ise hareket ve his kaybı oluştuğu belirlendi. Kılıç ve ekip arkadaşları, S.K. hakkında şikâyette bulundu.

Hastanede tedavisi devam eden Rabia Kılıç, ihbar üzerine hızlı bir şekilde adrese hareket ettiklerini söyleyerek “Yaklaşık 1.5 dakika içerisinde olay yerine ulaştık. Vakanın olduğu daireye henüz adım atamadan, hastanın oğlu olduğunu söyleyen kişi, daha hastaya müdahale bile etmeden üstümüze yürüdü.

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‘ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ’

Ben ne olduğunu anlamadan kendimi merdivenlerden yuvarlanırken buldum. Düşerken her yerimi vurdum ve sol ayağımda bir sıcaklık hissetim. Ben yerde yatarken hakaret ve tehditlerine devam etti. ‘Niye yerde yatıyorsun, neden hastama müdahale etmiyorsun?’ diye bağırdı. Ben şokun etkisinde olduğum için ne olduğunu anlamadım. Sonradan ekip arkadaşlarımdan öğrendiğime göre, ben yerde yatarken dahi küfredip bana vurmaya devam etmiş. Resmen beni öldürmeye teşebbüs etti” dedi. Hasta yakını S.K.’nin polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

‘İLK DEĞİLİM AMA SON OLAYIM’

- İlk defa mesleğini icra ederken fiziksel bir şiddete maruz kaldığını belirten Kılıç, “Sözel saldırı çok oluyor, ancak ilk defa böyle bir fiziksel saldırıya maruz kaldım. Ben hayat kurtarmak için, insanlara yardım etmek için oradaydım. Uğradığım bu saldırı insanlık dışı bir şey. Biliyorum ben ilk değilim, ama ne olur son olayım. Şu anda yatağa bağımlı olmak, ihtiyaçlarımı giderememek, bir başkasına muhtaç olmak çok zor bir şey. Ben de yakın zamanda annemi kaybettim ama hiç kimseye saldırmadım. Köşeme geçtim ve acımı yaşadım” diye konuştu.

 

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#112 Acil#Sağlık#Şiddet

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