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Sağlıkçılarda hızla yayılıyor

#Omikron#Sağlık Çalışanları#Kerem Hasanoğlu
Sağlıkçılarda hızla yayılıyor

Omikron sağlık çalışanları arasında da hızla yayılıyor. ABD ve Avrupa’da sağlık otoriteleri, karantinaya giren sağlık çalışanı sayılarının on binleri bulması üzerine mevcut sağlık hizmetlerinin sekteye uğraması endişesiyle karantina sürelerini kısaltarak, karantina bitse bile maske takma zorunluluğu getirdi.

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150'ye yakın ülkenin pediatri hekimliği derneklerinin bağlı olduğu Uluslararası Pediatri Kurumu’nun (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, Avrupa'yı kasıp kavuran Omikron varyantıyla ilgili sağlık çalışanları arasındaki verilere değinerek yaklaşan tehlike konusunda uyardı.

Sağlıkçılarda hızla yayılıyor
Kerem Hasanoğlu

İngiltere'de sağlık çalışanları arasında COVID'e yakalanma oranının bir hafta içinde yüzde 54 arttığına dikkat çeken Hasanoğlu, Avrupa'daki bu durumun Türkiye açısından da çok önemli olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Bu örneklerde dikkat etmemiz gereken bir şey var; yılbaşı. Yılbaşında aile içinde bir araya gelirken bile her zamankinden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü Omikron gerçekten çok hızlı bir şekilde yayılan bir özelliğe sahip. Geçen seneki zamanlara dönmemek için, bu hastalığın yayılımını kesmemiz, yavaşlatmamız gerekiyor. Bunun için de hepimizin hem aşılarını yaptırması, hem de her zamankinden daha titiz bir şekilde maske ve mesafeye dikkat etmesi gerekiyor."

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#Omikron#Sağlık Çalışanları#Kerem Hasanoğlu

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