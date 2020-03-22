Sağlıkçılara ücretsiz ulaşım

Koronavirüse karşı hem devlet ve hükümetin hem milletin savaş yürüttüğünü belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Bu savaşın en önünde her türlü tehlikeyi göze alarak görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Biz de işlerinden yorgun argın evlerine dönecek sağlık çalışanlarımızı İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İzban’da ücretsiz olarak ağırlayacağız. Söz konusu uygulama bugün (dün) itibarıyla başlayacak” dedi. Bakan, sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İzban’dan faydalanmak için sadece kimliklerini göstermelerinin yeterli olacağını söyledi.

Bakan Turhan, bakanlığına bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşlar tarafından bazı hizmetlerin internet üzerinden ve telefon aracılığıyla verildiğini de hatırlattı. Turhan, “Evde Kal Türkiye” çağrısına destek amacıyla yaklaşık 46 milyon kayıtlı kullanıcıya 649 kurum ve kuruluşun 5 bin 23 hizmet verdiğini aktardı.