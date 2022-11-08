Sağlıkçılara sopalı saldırı

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Avcılar 6 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na (ASHİ) bağlı sağlık çalışanlarının ikisi müdahale için Aybakan’ın dairesine çıktı. Ambulansın, araçlarına zarar verdiğini öne süren aynı binada oturan bir aile ellerinde sopalarla aşağı indi. Sağlıkçılardan Süleyman Kartal, Tolga Kaya ve Hasan Demir aldıkları sopa darbeleriyle yaralandı. Saldırıya uğrayan sağlık çalışanları ‘Beyaz Kod’ verdi. Beyaz kod ihbarını alan polis ekipleri sağlıkçılara saldırdığı iddia edilen aynı aileden Doğan, Fadime, Ramazan ve Beytullah Şenkaloğlu’nu gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Fadime Şenkaloğlu savcılık tarafından serbest bırakılırken, Doğan, Ramazan ve Beytullah Şenkaloğlu çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.