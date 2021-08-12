Sağlık ocakları Koronavirüs (Kovid-19) testi yapıyor mu?

Sağlık ocakları korona testi yapıyor mu sorusu, covid-19 şüphesi ile test yaptırmak üzere harekete geçen pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Pandemi hastaneleri, bazı devlet hastaneleri ve özel hastanelerde uygulanan koronavirus testi, belirli semptomları gösteren kişiler için gerçekleştiriliyor. Hemen her mahallede bulunması nedeniyle pek çok kişi korona testi sağlık ocaklarında (yeni adıyla Aile Sağlığı Merkezleri) yapılıyor mu sorusunun yanıtını sorguluyor. Peki, korona testi sağlık ocaklarında yapılır mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

SAĞLIK OCAKLARI KORONA TESTİ YAPIYOR MU?

Koronavirus testi bazı hastanelerde yapılmaktadır. Bu hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen testlere sahiptir. Eski adıyla Sağlık Ocakları olarak bilinen Aile Sağlığı Merkezleri ise bu test kitlerine sahip olup olmamaları durumuna göre işlem yapabilmektedir. Dolayısıyla en doğru bilgi, gidilmek istenen Aile Sağlığı Merkezi aranarak alınabilir.

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