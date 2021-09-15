Sağlık lisans tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Bu süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek. Yerleşen adaylardan ön lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanların kayıt işlemleri ilgili üniversiteler tarafından alınacak, elektronik kayıt yapılmayacak.

Kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilebilecek.

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