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Sağlık görevlisinin kaburgasını, ambulansın camını kırdı! Kaçtı, başka bir ambulansa saldırdı

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#Diyarbakır#Ambulans#Saldırı
Sağlık görevlisinin kaburgasını, ambulansın camını kırdı Kaçtı, başka bir ambulansa saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 12:36

Diyarbakır'da yolda yattığı görülen S.D. (18), ihbar üzerine kendisi için gelen sağlık ekibine ve ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Sağlık görevlisinin kaburgası ile ambulansın camları kırıldı. Polisin yakalanması için çalışma başlattığı S.D.'nin kaçtıktan sonra Sur ilçesinde de başka ambulansa saldırdığı belirlendi.

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Olay, dün Bağlar ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yatan S.D.'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sırasında S.D., bilinmeyen nedenle sağlık ekibine kaldırım taşlarıyla saldırdı.

Sağlık görevlisinin kaburgasını, ambulansın camını kırdı Kaçtı, başka bir ambulansa saldırdı
Fırlatılan taşlardan 2'si sağlık görevlisinin göğsüne isabet etti. Ambulansın camları da atılan taşlar nedeniyle kırıldı.

Sağlık görevlisinin kaburgasını, ambulansın camını kırdı Kaçtı, başka bir ambulansa saldırdı
Olayın ardından S.D., kaçarken, yaralanan sağlık görevlisi de geldiği ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde kaburgasında kırık tespit edilen sağlık görevlisi, darp raporu alarak S.D.'den şikayetçi oldu.

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Sağlık görevlisinin kaburgasını, ambulansın camını kırdı Kaçtı, başka bir ambulansa saldırdı
BAŞKA AMBULANSA DA SALDIRMIŞ

Öte yandan yakalanması için çalışma başlatılan S.D.'nin, bu olaydan 1-2 saat sonra da Sur ilçesi Dağkapı semtinde başka ambulansa saldırdığı ortaya çıktı. 

Sağlık görevlisinin kaburgasını, ambulansın camını kırdı Kaçtı, başka bir ambulansa saldırdı

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#Diyarbakır#Ambulans#Saldırı

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