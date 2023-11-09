Sağlık gemisi İzmir’den Gazze’ye yola çıkıyor

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İçinde ameliyathaneler ile yoğun bakım üniteleri olan, her türlü iklim şartlarına dayanıklı, tam donanımlı ve konstrüksiyonlu sahra hastaneleri ile tam donanımlı şişirilebilir tip sahra hastaneleri bulunan gemi, Filistinlilere hizmet sunacak. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı, acil tıp uzmanı Dr. Şükrü Yorulmaz, gönderilecek yardım malzemeleri içerisinde bu hastanelerde kullanılmak üzere tıbbi ilaç ile yan malzemelerin bulunduğunu belirtti. Dr. Yorulmaz, gemide ayrıca 20 tam donanımlı ambulans ile UMKE araçlarının ve sağlık tesislerine yönelik enerji desteği için jeneratörlerin bulunduğunu söyledi.

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‘20 ADET AMBULANS DA HAZIRLADIK'

13 Ekim'den bu yana bölgeye sağlık malzemesi sunduklarını anlatan Dr. Yorulmaz, "Sağlık Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda hızlıca sahra hastanelerini toparladık. Bölgede, 20 noktada hizmet verebilecek şekilde sahra hastanelerimizi donanımları ile hazır hale getirdik. Hepsini İzmir Alsancak Limanı'na taşıdık. Bununla beraber bölgede yoğun ihtiyaç duyulabilecek 20 adet ambulans da hazırladık. Filistin'de sağlık altyapısı yok edilmeye çalışılıyor. Tüm insanlar mağdur durumda, yaralılar bir hastane arıyor, çaresizlik içindeler" dedi.