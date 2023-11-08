Sağlık gemisi Gazze'ye yardım götürmek için yarın İzmir'den yola çıkacak.

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İçinde ameliyathaneler ile yoğun bakım üniteleri olan, her türlü iklim şartlarına dayanıklı, tam donanımlı ve konstrüksiyonlu sahra hastaneleri ile tam donanımlı şişirilebilir tip sahra hastaneleri bulunan gemi, Filistinlilere hizmet sunacak. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı, acil tıp uzmanı Dr. Şükrü Yorulmaz, gönderilecek yardım malzemeleri içerisinde bu hastanelerde kullanılmak üzere tıbbi ilaç ile yan malzemelerin bulunduğunu belirtti. Dr. Yorulmaz, gemide ayrıca 20 tam donanımlı ambulans ile UMKE araçlarının ve sağlık tesislerine yönelik enerji desteği için jeneratörlerin bulunduğunu söyledi.

'20 ADET AMBULANS DA HAZIRLADIK'

13 Ekim'den bu yana bölgeye sağlık malzemesi sunduklarını anlatan Dr. Yorulmaz, "Sağlık Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda hızlıca sahra hastanelerini toparladık. Bölgede, 20 noktada hizmet verebilecek şekilde sahra hastanelerimizi donanımları ile hazır hale getirdik. Hepsini İzmir Alsancak Limanı'na taşıdık. Bununla beraber bölgede yoğun ihtiyaç duyulabilecek 20 adet ambulans da hazırladık. Filistin'de sağlık altyapısı yok edilmeye çalışılıyor. Tüm insanlar mağdur durumda, yaralılar bir hastane arıyor, çaresizlik içindeler" dedi.

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'TRİAJ VAZİFESİ DE GÖRECEKLER'

Türkiye'nin daha önce de dünyanın çeşitli noktalarına sahra hastaneleri kurduğunu anlatan Dr. Yorulmaz, "Filistinli mazlum kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmak için bölgeye ulaşacağız. Her türlü laboratuvar sistemleri ve görüntüleme yöntemleri var. Yoğun bakımlarımız mevcut. Cerrahi operasyon yapılabilecek ameliyathanelerimiz mevcut. Değişik noktalara daha küçük çaplı ihtiyaca binaen, daha hızlı ve kolay kurulabilir sahra hastanelerimiz gidecek. Bu hastaneler aynı zamanda triaj vazifesi de görecek. Çünkü kanser tedavisinin farklı dinamikleri var. Öncelikli hastaları karşılayıp, gerekli transferlerini sağlayacağız" diye konuştu.

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'BAKANLIĞIN TELEFONLARI KİLİTLENDİ'

Dr. Yorulmaz, toplam 35 adet konteynerin içerisinde ameliyathane ünitesi, röntgen ve ultrason cihazı ile mobil laboratuvarlar ile mekanik ventilatör bulunduğunu da dile getirdi. Bu hastanelerin standart sahra hastanesinden daha kapasiteli olacağını ve uzun yıllar hizmet verebileceğini söyleyen Dr. Yorulmaz, "Her türlü iklim koşuluna dayanıklı, güçlü yapıda hastaneler götürüyoruz. Ayrıca sağlık sistemine enerji desteği vermek için jeneratörler götürüyoruz. Bölgede, tüm dünyanın gözü önünde ciddi bir mağduriyet yaşanıyor. Mazlum insanların yanındayız" dedi. Bakanlık telefonlarının kilitlendiğini de sözlerine ekleyen Dr. Yorulmaz, sağlık personeli, doktor ve hemşirelerin sürekli arayıp, Gazze'de hizmet vermek istediğini belirtti. Dr. Yorulmaz, normal şartlarda geminin yarın Mısır El Ariş Limanı'na doğru yola çıkacağını söyledi.