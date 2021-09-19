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Sağlık çalışanlarına şiddete bir yenisi eklendi! Hasta yakını doktoru darbetti

#Sağlık Çalışanları#Darp#Doktor
Sağlık çalışanlarına şiddete bir yenisi eklendi Hasta yakını doktoru darbetti

Isparta Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Baki Ünlü, hasta yakını O.M. tarafından darbedildi. Dr. Ünlü olay sonrası darp raporu alıp şikayetçi oldu.

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis’te meydana geldi. Oğlu M.Y.M.'yi acil servise getiren O.M., henüz bilinmeyen nedenle Dr. Baki Ünlü ile tartışmaya başladı. O.M. bir süre sonra Ünlü'nün üzerine yürüyüp tokat attı. Diğer sağlık görevlileri ile güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği olay sonrası Dr. Baki Ünlü darp raporu alıp O.M.'den şikayetçi oldu.

Sağlık çalışanlarına şiddete bir yenisi eklendi Hasta yakını doktoru darbetti

Baki Ünlü

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya olay sonrası açıklama yaptı. Müdür Karakaya, "Bugün akşam saatlerinde Isparta Şehir Hastanesi Acil Servisinde görev yapan meslektaşım Dr. Baki Ünlünün bir hasta yakını tarafından darbedildiğini üzüntüyle öğrendim. Fedakarca görevlerini ifa etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet veya hakaret içerikli tavır, davranış veya tutum karşısında sessiz kalmayacağımı hatırlatır, olayın faili hakkında her tür hukuki sürecin takipçisi olacağımı vurgulamak isterim" dedi.

BAŞHEKİM KESKİNDEN SALDIRIYA TEPKİ

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Feridun Ruşen Keskin de "Özellikle pandemi sürecinde fedakarca sağlık hizmeti vermeye çalışan sağlık çalışanlarımıza her türlü hakaret ve şiddet içeren bu tür davranışları şiddetle kınıyoruz. Sürecin yasal takipçisi olacağız. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her zaman yanında olduğumuzu da söylemek istiyoruz" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına şiddete bir yenisi eklendi Hasta yakını doktoru darbetti


OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan O.M.'nin doktoru darbettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kapıdan çıkıp, koridora doğru yönelen Dr. Baki Ünlünün arkasından gelen O.M.nin üzerine yürüyüp tokat attığı anlar kaydedildi. Olaya sağlık ve güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği de görüntülere yansıdı.

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Sağlık çalışanlarına şiddete bir yenisi eklendi Hasta yakını doktoru darbetti

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#Sağlık Çalışanları#Darp#Doktor